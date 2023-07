Bratušek: Začetek gradnje regionalne ceste Hrastnik-Zidani most načrtovan za leto 2025

Ljubljana, 7. julija - S projektom gradnje ceste Hrastnik-Zidani most, ki je vreden nekaj več kot 40 milijonov evrov, bi lahko začeli leta 2025, je po srečanju z župani zasavskih občin povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kot je dejala, so uspeli zagotoviti potrebnih dodatnih 400.000 evrov za to, da se nadaljuje priprava projektne dokumentacije.