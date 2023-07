Po primorski avtocesti divjal s skoraj 300 kilometri na uro

Postojna, 7. julija - Na primorski avtocesti so policisti v četrtek zvečer zasačili voznika, ki sta najvišjo dovoljeno hitrost prekoračila za več kot dvakrat. Državljanu Avstrije so namerili hitrost 269 kilometrov na uro, Slovencu pa kar 292 kilometrov na uro. Oba so oglobili z globo v višini 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami.