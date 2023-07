V središču Splita opozorilne table za turiste

Split, 7. julija - V Splitu so na najbolj obiskanih lokacijah v starem mestnem jedru postavili table, ki obiskovalce obveščajo o pravilih vedenja v mestu in jih opozarjajo na visoke denarne kazni. Za različne kršitve reda in miru, denimo uživanje alkohola na javnih mestih, so zagrožene do 300 evrov visoke globe.