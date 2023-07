Društvo mladih Jarše predstavlja največjo skulpturo iz odpadnih rolic toaletnega papirja na svetu

Ljubljana, 8. julija - Ekipa Društva mladih Jarše danes v Domžalah predstavlja največjo skulpturo na svetu iz odpadnih rolic toaletnega papirja za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. V zadnjem letu so namreč po Sloveniji zbrali preko 100.000 odpadnih rolic. Javnost želijo s skulpturo ozavestiti o pomenu varčevanja in recikliranja, so sporočili iz društva.