Osem slovenskih atletov in deset atletinj na EP do 23 let

Ljubljana, 7. julija - Osem slovenskih atletov in deset atletinj bo od 13. do 16. julija nastopilo na evropskem atletskem prvenstvu za mlajše člane in članice. Na prvenstvu do 23 let v finskem kraju Espoo bo prvo ime reprezentance Matic Ian Guček, slovenski članski rekorder na 400 metrov ovire, ki ima možnost za uvrstitev na zmagovalni oder.