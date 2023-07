Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 7. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,39 odstotka pod četrtkovo zaključno vrednost. Najgloblje je padel tečaj delnic Zavarovalnice Triglav, Petrola in Krke. Te so vlagateljem najbolj zanimive; z njimi so zaenkrat opravili za nekaj nad 290.000 evrov poslov.