Manila, 7. julija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov zabeležila četrti poraz, drugega na tretjem predtekmovalnem turnirju na Filipinih. Po Poljakih so bili od nje boljši tudi svetovni in evropski prvaki Italijani, ki so zmagali z gladkih 3:0 (13, 22, 17).