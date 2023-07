ZDA brez največjih zvezd na košarkarsko SP

New York, 7. julija - Košarkarska reprezentanca ZDA bo na svetovnem prvenstvu med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Indoneziji in Japonski nastopila brez največjih zvezdnikov lige NBA, je po objavi seznama selektorja Steva Kerra poročala francoska tiskovna agencija AFP. Trener Golden State Warriors je v ekipo sicer uvrstil štiri igralce tekme vseh zvezd.