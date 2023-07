Dnevnik: Izbran koncept nove male ledene dvorane v Tivoliju

Ljubljana, 7. julija - Mestna občina Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta zaključili javni natečaj za novo malo ledeno dvorano Tivoli, ki je načrtovana na ploščadi pred Halo Tivoli. Nova dvorana bo skoraj popolnoma vkopana, njena streha pa bo ozelenjena in povezana s parkom, danes poroča časopis Dnevnik.