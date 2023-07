Po požaru v bloku v Novih Jaršah štiri stanovanja neprimerna za bivanje

Ljubljana, 7. julija - Požar v stanovanju v stanovanjskem bloku v ljubljanskih Novih Jaršah so ponoči pogasili. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, v požaru ni bil nihče poškodovan, so pa zaradi posledic požara štiri stanovanja neprimerna za bivanje. V preostala stanovanja so se stanovalci do jutra že lahko vrnili.