Seja preiskovalne komisije o nedopustnem političnem vmešavanju v delo policije preložena za nedoločen čas

Ljubljana, 7. julija - Današnjo sejo komisije, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov in bi se morala začeti opoldne, so preložili za nedoločen čas. Kot priči sta bila vabljena tudi nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji šef policije Boštjan Lindav, ki pa sta udeležbo odpovedala.