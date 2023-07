Turisti v Ljubljani očarani nad udobnostjo in čistočo mesta

piše Neža Petan

Ljubljana, 21. julija - Ljubljano so v začetku letošnjega poletja obiskali številni turisti. Očarani so predvsem nad majhnostjo in udobnostjo mesta ter čistočo. V pogovoru z STA so poudarili, da so prednosti Ljubljane tudi veliko zelenih površin, dreves in cvetja, široka ponudba slovenske hrane, prijaznost domačinov ter unikatne trgovinice v Stari Ljubljani.