Svet šempetrske bolnišnice potrdil nov statut javnega zavoda

Šempeter pri Gorici, 6. julija - Svet javnega zavoda šempetrske bolnišnice je na današnji seji potrdil predlog novega statuta. Po polletnem usklajevanju s pristojnim ministrstvom in sindikati so ga danes končno lahko tudi obravnavali in potrdili. Po potrditvi na ministrstvu za zdravje pa se bo nato svet zavoda preoblikoval, kar pomeni, da bo štel sedem, in ne več devet članov.