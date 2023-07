Evropske borze z najslabšim rezultatom v skoraj štirih mesecih

London/Frankfurt/Pariz, 6. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali krepko v rdečem in beležili najslabši trgovalni dan po marcu. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi možnosti nadaljnjega zvišanja obrestnih mer v ZDA in povečanih tveganj za recesijo. Nafta se je danes pocenila, evro pa se je v primerjavi z dolarjem zvišal.