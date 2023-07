V streljanju na Dolenjskem poškodovana policistka

Šmarješke Toplice, 6. julija - S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da je popoldne na območju Šmarjete na Dolenjskem moški streljal na policiste. V incidentu je bila poškodovana policistka, storilec pa je pobegnil s kraja dogodka. Kriminalisti so ga kasneje našli, zaradi hudih poškodb je bil odpeljan v bolnišnico, so navedli v sporočilu za javnost.