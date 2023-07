V Medvodah odprli brv za kolesarje in pešce čez Savo

Medvode, 7. julija - V Medvodah lahko občani Savo po novem prečkajo tudi po novi brvi za pešce in kolesarje, zaživela je tudi nova kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče. Ime nove brvi, ki so ga izbrali občani, je Medvoški lok. Največjo investicijo zadnjega leta so v uporabo predali v dneh, ko občina praznuje svoj praznik. Zaključek praznovanja bo v soboto.