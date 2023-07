Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 6. julija - Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, padavine bodo večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu bodo nastale plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Dnevne temperature bodo povečini presegle 30 stopinj Celzija.

Vremenska slika: Ciklon nad južno Skandinavijo slabi. Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda priteka hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo večinoma ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V petek bo pretežno jasno, v Alpskem svetu bodo popoldne še nastajale posamezne plohe. Burja ob severnem Jadranu bo do večera ponehala.