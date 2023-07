Poslanci brez glasu proti sprejeli novelo zakona o kmetijstvu

Ljubljana, 6. julija - Poslanci so z 79 glasovi za in brez glasu proti sprejeli novelo zakona o kmetijstvu. Medtem ko so v koalicijskih strankah izrazili prepričanje, da bo z njegovo pomočjo možno ugotoviti dejanska cenovna razmerja v prehranski verigi, pa so v opoziciji izrazili bojazen, da kmetom prinaša dodatna administrativna bremena.