Obeti zvišanja obresti znižujejo tečaje na Wall Streetu

New York, 6. julija - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja znižujejo in tako še poglabljajo izgube, ki jih je v sredo zvečer povzročila objava zapisnika z zadnje seje ameriške centralne banke. Analitiki večinoma pričakujejo zvišanje obresti v juliju, in sicer za 0,25 odstotne točke.