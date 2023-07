Slovenija ostaja na 14. mestu po inovacijski uspešnosti v EU

Bruselj, 6. julija - Slovenija ostaja na 14. mestu lestvice inovacijskih kazalnikov Evropske komisije in s tem v skupini držav zmernih inovatork. Države članice in njihove regije sicer kljub krizam izboljšujejo inovacijsko uspešnost, piše v poročilu o inovacijski uspešnosti za leto 2023, ki so ga danes objavili v Bruslju.