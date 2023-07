Slovenske rokometašice na SP proti Franciji, Angoli in Islandiji

Göteborg, 6. julija - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes na žrebu v švedskem Göteborgu dobila tekmice v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenija bo v skupini D na Norveškem igrala s Francijo, Angolo in Islandijo.