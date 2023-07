Manila, 6. julija - Slovenski odbojkarji so v ligi narodov že dve tekmi pred koncem izpolnili cilj. Z zmago proti Kitajski s 3:1 (21, 20, -24, 22) so se uvrstili na zaključni turnir najboljših osem ekip v Gdansku. Za varovance Gheorgheja Cretuja je bila to sedma zmaga na deseti tekmi v ligi.