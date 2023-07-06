Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (2)
Wimbledon, 6. julija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (2).
* Wimbledon, grand slam (52 milijonov evrov):
- moški:
- 1. krog:
Alejandro Davidovich (Špa/31) - Arthur Fils (Fra) 7:6 (3), 6:1, 6:2;
Roberto Carballes (Špa) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:4;
- 2. krog:
Quentin Halys (Fra) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:1, 6:4;
Aleksander Bublik (Kaz/23) - J.J. Wolf (ZDA) 6:3, 7:6 (5), 6:0;
Hubert Hurkacz (Pol/17) - Jan Choinski (VBr) 6:4, 6:4, 7:6 (3);
- ženske:
- 1. krog:
Anhelina Kalinina (Ukr/26) - Jessica Bouzas (Špa) 6:4, 6:3;
Dalma Galfi (Mad) - Linda Noskova (Češ) 6:7 (6), 6:2, 6:2;
- 2. krog:
Petra Martic (Hrv/30) - Diane Parry (Fra) 4:6, 6:3, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr) - Elise Mertens (Bel/28) 6:1, 1:6, 6:1;
Sofia Kenin (ZDA) - Wang Xinyu (Kit) 6:4, 6:3;
Lesia Curenko (Ukr) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:1;
Ana Bogdan (Rom) - Alycia Parks (ZDA) 1:6, 6:3, 6:2;