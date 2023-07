Mineva 100 let od rojstva slikarke Rože Piščanec

Ljubljana, 7. julija - Pred 100 leti se je rodila ena pomembnejših slovenskih slikark in ilustratork 20. stoletja Roža Piščanec. Ilustrirala je več kot 100 knjig in bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. V slovensko mladinsko in otroško literaturo je vnesla poseben slog, njene podobe živijo v slikanicah, kot sta Kdo je napravil Vidku srajčico in Trije medvedi.