S Holcerčkovim festivaloma na Kopah v nedeljo odpirajo poletno sezono

Slovenj Gradec, 6. julija - S Holcerčkovim festivalom v nedeljo na Kopah odpirajo poletno sezono, v okviru katere nameravajo obiskovalcem v poletnih mesecih ponuditi vrsto novosti in aktivnosti. Vabijo v nov adrenalinski park, kolesarki park, ki ga vsako leto dopolnjujejo, na več kot 300 kilometrov urejenih in označenih kolesarskih prog in številne pohodne poti.