Poslanci po skrajšanem postopku sprejeli spremembe financiranja političnih strank

Ljubljana, 6. julija - Poslanci DZ so brez glasu proti sprejeli zakon o političnih strankah, ki med drugim vsebuje spremembe financiranja političnih strank. Za je glasovalo 57 poslancev, torej prisotni poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice ter opozicijske NSi, ki so novelo zakona v DZ vložili po skrajšanem postopku. Poslanci SDS so se glasovanja vzdržali.