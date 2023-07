Policisti med hišno preiskavo v Grosupljem zasegli orožje in strelivo

Ljubljana, 6. julija - Policisti so pojasnili podrobnosti hišne preiskave v Grosupljem, v kateri so zasegli revolver, pištoli, devet pušk in večjo količino streliva. Ena pištola, ki jo je imel v posesti prijeti moški, je nelegalna, njen izvor policija preverja. Ostalo orožje je last dveh družinskih članov osumljenega in zanje posedujeta ustrezna dovoljenja, so sporočili.