Pod okriljem Cirkokroga prvič cirkuške poletne delavnice v Celju

Celje, 7. julija - Združenje Cirkokrog, skupina cirkuških pedagogov in pedagoginj, ki že vrsto let razvija cirkus kot medij dela z ljudmi, letos poletne delavnice ponuja tudi v Celju. Odprte cirkuške delavnice, ki jih pripravljajo v okviru projekta Skupnostni cirkus, gostijo v celjskem mladinskem centru (MCC), na sporedu pa so ob julijskih in avgustovskih torkih.