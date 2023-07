Na Švedskem zaporna kazen za Turka zaradi poskusa financiranja PKK

Stockholm, 6. julija - Sodišče na Švedskem je danes prvič razsodilo proti domnevnemu pripadniku Kurdske delavske stranke (PKK) na podlagi nove zaostrene protiteroristične zakonodaje. Turškega Kurda so obsodili na štiri leta in pol zapora zaradi "poskusa financiranja terorizma" PKK in izsiljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.