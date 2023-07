Ponoči zagorel stanovanjski objekt v Podvelki, štiri osebe poškodovane

Celje, 6. julija - Na Kozjem Vrhu v občini Podvelka je danes nekaj čez polnoč zagorela stanovanjska hiša, ki jo je ogenj v celoti uničil. V času požara so bile v hiši štiri osebe, tri so se poškodovale, od tega ena huje. Ogled kraja požara še poteka, so sporočili s Policijske uprave Celje.