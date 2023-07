Dars bo po načrtih do začetka avgusta obnovil vkop Malečnik

Maribor, 6. julija - Dars bo po junijski prometni nesreči in požaru v pokritem vkopu Malečnik na štajerski avtocesti in po interventni sanaciji v petek začel obnovo tega objekta na vzhodni mariborski obvoznici. Če bodo dela potekala brez zapletov, pričakujejo odprtje odseka najpozneje do začetka avgusta.