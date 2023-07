V Zadru pridržali moškega zaradi suma groženj s smrtjo premierju Plenkoviću

Zadar, 6. julija - Policisti so v sredo popoldne na območju Zadra pridržali moškega zaradi suma, da je maja resno grozil s smrtjo premierju Andreju Plenkoviću in članom vlade, je sporočila hrvaška policija. Ker storilec v času, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje, ni bil na Hrvaškem, so v preiskavi sodelovale tudi ameriške varnostne službe.