Policija pri prevozu migrantov zasačila Nemca in Romuna

Čatež ob Savi/Obrežje, 6. julija - Policisti so v sredo v Čatežu ob Savi in na Obrežju zasačili 32-letnega Nemca in 34-letnega Romuna, ki sta v avtomobilu prevažala migrante. Oba so pridržali, jima zasegli avtomobila, s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Novo mesto.