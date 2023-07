Iz vrst NSi vnovič nasprotovanje predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 6. julija - Seniorska zveza NSi nasprotuje vladnemu predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi zlasti v delu, ki določa financiranje. Nezadovoljni pa so tudi, ker je bil čas javne razprave kratek in ker bo predlog v DZ obravnavan po nujnem postopku, so sporočili iz NSi. Storitve dolgotrajne oskrbe ne bodo dostopne vsem, ki jih potrebujejo, menijo seniorji stranke.