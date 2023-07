Italijanski pevec Toto Cutugno dopolnil 80 let

Rim, 7. julija - Italijanski pevec Toto Cutugno, ki mu je svetovno slavo prinesla pesem L'Italiano (Italijan) iz leta 1983, danes praznuje 80 let. Poleg omenjene uspešnice se je v spomin številnih vpisal tudi z zmago na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 1990 s pesmijo Insieme (Skupaj). To je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri.