V koaliciji preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja označili za zgodovinski trenutek, v opoziciji opozarjajo na finančne posledice za ljudi

Ljubljana, 6. julija - Poslanci DZ so na izredni seji opravili tretjo obravnavo novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev oz. preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po oceni koalicije gre za zgodovinski trenutek, v opoziciji pa so opozorili na finančne posledice za ljudi.