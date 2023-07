Policija pri prevozu migrantov ujela Romuna

Murska Sobota, 6. julija - Murskosoboški policisti so v sredo dopoldan na počivališču Grabonoš ustavili vozilo, ki ga je vozil državljan Romunije. Ugotovili so, da je Romun prevažal dva državljana Nepala in dva državljana Indije, ki so na nezakonit način vstopili v Slovenijo, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.