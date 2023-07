V Franciji preiskujejo smrt med nemiri v Marseillu

Marseille, 6. julija - Državni tožilec v Marseillu preiskuje, ali je 27-letnik v tem mestu med nemiri, ki so potekali v Franciji zaradi policijskega nasilja, umrl zaradi gumijastega naboja, ki so jih policisti uporabljali proti izgrednikom. Če bi to potrdili, bi bil prva smrtna žrtev nemirov, med katerimi je bilo ranjenih več policistov in povzročena velika gmotna škoda.