Piranski občinski svet za daljša plovila v Jernejevem kanalu

Piran, 6. julija - Ob mostovžu, ki ga gradijo v Jernejevem kanalu med Sečo in Sečoveljskimi solinami, bodo lahko privezana plovila, dolga do osem metrov in pol, ne samo do šest metrov, je z obvezno razlago odloka o lokacijskem načrtu v sredo določil piranski občinski svet. Poleg tega je z rebalansom proračuna namenil več sredstev za športne objekte v Luciji