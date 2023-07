Slovenija po mnenju razpravljalcev o poročilu Evropske komisije na pravi poti, a pred več izzivi na področju medijev in demokracije

Ljubljana, 6. julija - V organizaciji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je danes potekala razprava o v sredo objavljenem poročilu Evropske komisije o vladavini prava. Sogovorniki so se dotaknili področja medijev in demokracije in poudarili, da Slovenijo kljub temu, da je na dobri poti, pestijo mnogi izzivi, zakonske spremembe pa se dogajajo prepočasi.