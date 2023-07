Občine zbrale 5000 podpisov za vložitev paketa sprememb zakonov za urejanje romskih vprašanj v DZ

Novo mesto/Krško/Kočevje/Črnomelj, 6. julija - Enajstim občinam iz jugovzhodne Slovenije in Posavja je uspelo zbrati potrebnih 5000 podpisov za vložitev paketa sprememb zakonov za urejanje romskih vprašanj v državni zbor. Z zbiranjem podpisov bodo vseeno nadaljevali do roka, ki jim je na voljo, to je do 14. julija, so sporočili.