V Izraelu protesti po odstopu načelnika policije

Tel Aviv, 6. julija - V Tel Avivu in več drugih izraelskih mestih se je v sredo zbralo več tisoč demonstrantov, ki so protestirali proti odstopu načelnika policije v Tel Avivu Amija Ešeda. Ta je odstopil zaradi političnega pritiska vlade, ki je po njegovih besedah zahtevala uporabo prekomerne sile za zajezitev protestov proti vladi in sporni pravosodni reformi.