Zaposleni v slovenjgraški bolnišnici z brezplačnim delom krajšali čakalne dobe v zdravstvu

Slovenj Gradec, 6. julija - Osebje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je nedavno brezplačno opravilo 200 dodatnih ur dela. Z akcijo, ki so jo poimenovali Ni nam vseeno, so želeli prispevati k odpravljanju čakalnih vrst v zdravstvu, pokazati na nujnost sistemskih rešitev in da pacienti zanje niso le številke, so sporočili iz bolnišnice.