Novomeški poletni večeri ponujajo predstave, pogovore in koncerte

Novo mesto, 6. julija - Založba Goga in njena mestna knjigarna bosta s pogovorom z Miho Mazzinijem v Novem mestu drevi začeli utečeni prireditveni niz Novomeški poletni večeri. Na odru pred knjigarno na Glavnem trgu bodo nastopili komiki, mojstri pisane besede, glasbeniki in umetniki, ki bodo poskrbeli za nepozabno in čarobno poletje, so napovedali prireditelji.