Azijske borze v bojazni pred zvišanjem obresti krepko navzdol

New York/Tokio, 6. julija - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes občutno znižali. Iz v sredo pozno zvečer objavljenega poročila z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke izhaja, da ta utegne še naprej zviševati obrestne mere. Ob pocenitvi delnic pa so krepko poskočili pribitki na obveznice.