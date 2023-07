V ruskem raketnem napadu v Lvovu štirje mrtvi

Lvov, 6. julija - Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov. Ruske rakete so zadele stanovanjsko stavbo v mestu Lvov, pri čemer so bile ubite štiri osebe, še devet pa je bilo ranjenih. Pod ruševinami ostaja ujetih več ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad že obsodil in obljubil, da se bo Ukrajina ustrezno odzvala.