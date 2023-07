Otroci po svetu lani v spopadih doživeli največ kršitev pravic od leta 2005

New York, 6. julija - V spopadih, ki so jih ZN analizirali v lanskem letu, so otroci doživeli največ hudih kršitev, pri čemer je bilo največ mladih ogroženih v spopadih med Izraelci in Palestinci ter v Kongu in Somaliji, je v sredo na seji Varnostnega sveta ZN povedal namestnik izvršne direktorice agencije ZN za otroke (Unicef) Omar Abdi.