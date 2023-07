Indeksi newyorških borz zaključili v rdečem

New York, 5. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se znižale, ko so se donosi ameriških državnih obveznic dvignili, zapisnik z junijskega zasedanja centralne banke Federal Reserve pa je nakazal možnost nadaljnjega zvišanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.