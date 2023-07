V Beli hiši najdeni prah je bil kokain

Washington, 5. julija - Ameriška tajna služba je danes sporočila, da je bil beli prah, ki so ga našli v Beli hiši in zaradi katerega so za kratek čas sprožili varnostni alarm, kokain. Prašek, ki so ga v nedeljo odkrili v zahodnem krilu, so sprva obravnavali kot potencialno nevarnost in zato odredili tudi evakuacijo.