Primorske novice o gospodarski klimi (6. 7.)

Koper, 5. julija - Sonja Ribolica v komentarju Brrrr, hladneje bo, piše o gospodarski klimi in o oblakih, ki se bližajo tudi našemu gospodarstvu, zlasti izvoznemu. Avtorica meni, da lahko tudi blaga recesija še bolj spodkoplje razpoloženje porabnikov in podjetij ter ustvari razmere za hujši in dolgotrajnejši upad gospodarske dejavnosti.